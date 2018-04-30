«Бал цветов» пройдет в парке имени 50‑летия Октября в Москве 1 мая

В столичном парке имени 50-летия Октября на Первомай приглашают всех на «Бал цветов», для гостей подготовят цветочные декорации и мастер-классы, сообщается на сайте парка «Фили».

«Здесь пройдет «Бал цветов» — мероприятие, включающее в себя многочисленные цветочные декорации и мастер-классы по изготовлению цветов из различных материалов», — говорится в сообщении.

В парке будет звучать романтичная музыка, которая вместе с декорациями создаст праздничное настроение стремительно приближающегося лета. А сказочную ауру парка добавят аниматоры-цветочные феи со своими волшебными играми.

«Замкнет круг цветочного бала яркая концертная программа полная красок весны и лета, а посетители смогут принять участие в танцевальном флешмобе», — заключается на сайте.