Первый летний сезон после реконструкции в «Лужниках» откроется 1 мая

Летний сезон в спорткомплексе «Лужники» открывается 1 мая. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Завтра «Лужники» открывают летний сезон. Начало в 11:00, вход свободный, приходите», — написал градоначальник.

Кроме того, сэр отметил, что это первый после реконструкции сезон «Лужников». Гостей ждут новые спортивные и детские площадки, активный отдых и музыкальный фестиваль.

Кроме того, там завершилась реконструкция фонтана «Каменный цветок». А как с пользой провести майские праздники в российской столице, знает корреспондент «МИР 24» Написат Щамхалова.