Ещё
Первый летний сезон после реконструкции в «Лужниках» откроется 1 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый летний сезон после реконструкции в «Лужниках» откроется 1 мая 

Мир24 39 минут назад
Фото: Мир24
Летний сезон в спорткомплексе «Лужники» открывается 1 мая. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем аккаунте в Twitter.
«Завтра «Лужники» открывают летний сезон. Начало в 11:00, вход свободный, приходите», — написал градоначальник.
Кроме того, сэр отметил, что это первый после реконструкции сезон «Лужников». Гостей ждут новые спортивные и детские площадки, активный отдых и музыкальный фестиваль.
Кроме того, там завершилась реконструкция фонтана «Каменный цветок». А как с пользой провести майские праздники в российской столице, знает корреспондент «МИР 24» Написат Щамхалова.
Мир24: последние новости
«Результаты обнадеживают»: в Москве прошли противопожарные учения Танки на Дворцовой: Санкт-Петербург готовится к Параду Победы Синоптики порадовали москвичей хорошей погодой на майские
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали о перевороте магнитных полюсов Земли7
Военные США используют на учениях вертолеты РФ12
Поляки напали на восстанавливающих кладбище украинцев166
В московском метро объявился насильник65
В Раде рассказали о главном страхе Порошенко18
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение