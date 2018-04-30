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Мэр пригласил на открытие летнего сезона в «Лужниках» 1 мая
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Мэр пригласил на открытие летнего сезона в «Лужниках» 1 мая 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Завтра, 1 мая, в «Лужниках» откроется первый после реконструкции летний сезон. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в микроблоге в Twitter.
«Завтра «Лужники» открывают летний сезон. Гостей ждут новые спортивные и детские площадки, активный отдых и музыкальный фестиваль. Это первый сезон после реконструкции «Лужников». Приходите», — написал глава города.
Градоначальник уточнил, что начало мероприятий в 11:00. Вход свободный.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Мэр пригласил на открытие летнего сезона в «Лужниках» 1 мая появились сначала на Москва Меняется.
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