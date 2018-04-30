Мэр пригласил на открытие летнего сезона в «Лужниках» 1 мая

Завтра, 1 мая, в «Лужниках» откроется первый после реконструкции летний сезон. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в микроблоге в Twitter.

«Завтра «Лужники» открывают летний сезон. Гостей ждут новые спортивные и детские площадки, активный отдых и музыкальный фестиваль. Это первый сезон после реконструкции «Лужников». Приходите», — написал глава города.

Градоначальник уточнил, что начало мероприятий в 11:00. Вход свободный.

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