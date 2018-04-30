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«Лужники» откроют летний сезон 1 мая
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«Лужники» откроют летний сезон 1 мая 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Летний сезон в спорткомплексе «Лужники» откроется 1 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.
Он также подчеркнул, что после реконструкции спорткомплекса этот сезон будет первым.
Завтра «Лужники» открывают летний сезон. Начало в 11.00, вход свободный, приходите
Сергей Собянин.
Как сообщил мэр столицы, для всех гостей будут доступны новые спортивные и детские площадки, а также подготовлен музыкальный фестиваль и активный отдых.
Пешеходный сухой фонтан появится на территории спортивного комплекса «Лужники», который будет работать в двух режимах. Днем фонтан будет работать в так называемом «танцующем» режиме — водные струи, которые имеют разную высоту, будут бить из-под земли «вальсируя» в разном темпе. В сумеречное время к таким водным танцам подключится еще и красочное световое шоу.
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