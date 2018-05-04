Ещё
Воздух в Москве прогреется в пятницу до 25 градусов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воздух в Москве прогреется в пятницу до 25 градусов 

ТАСС 40 минут назад
Фото: Москва центр
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. По-летнему теплую погоду без осадков обещает Гидрометцентр в пятницу в Москве.
Синоптики прогнозируют переменную облачность, а температура днем должна подняться до 23-25 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 10 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.
В ночь на субботу температура в столице опустится до 10-12 градусов тепла.
В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от 21 до 26 градусов. Ночью ожидается от 7 до 12 градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. При грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с.
ТАСС: последние новости
Трамвайные пути в Москве защитят от шума и вибраций В Москве нашли ограду Златоустовского монастыря XV века Метро "Внуково" могут построить в пешей доступности от аэропорта
Комментарии  Ещё 35 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали135
Захарова назвала «три главных вранья» Британии314
Далай-лама рассказал о роли России в мире37
Госдеп перестал платить «Белым каскам»37
Строителей космодрома «Восточный» отправили в колонию37
Видео
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение