Воздух в Москве прогреется в пятницу до 25 градусов

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. По-летнему теплую погоду без осадков обещает Гидрометцентр в пятницу в Москве.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, а температура днем должна подняться до 23-25 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 10 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

В ночь на субботу температура в столице опустится до 10-12 градусов тепла.