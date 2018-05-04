Воздух в Москве прогреется в пятницу до 25 градусов 

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. По-летнему теплую погоду без осадков обещает Гидрометцентр в пятницу в Москве.
Синоптики прогнозируют переменную облачность, а температура днем должна подняться до 23-25 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 10 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.
В ночь на субботу температура в столице опустится до 10-12 градусов тепла.
В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от 21 до 26 градусов. Ночью ожидается от 7 до 12 градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. При грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с.