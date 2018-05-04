Теплая и сухая погода вернется в Москву после дождливых выходных и продержится всю следующую неделю

Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».

«Сухая, умеренно теплая погода с дневной температурой около 20 градусов благодаря антициклону продержится в столичном регионе всю следующую неделю. Будет тихо, солнечно, вероятность выпадения осадков крайне невысока», — сказал представитель центра погоды.

Ранее в «Фобосе» рассказали агентству, что в предстоящие выходные москвичей ждут дожди и небольшое похолодание, возможны грозы. В субботу прогнозируется плюс 23-25 градусов, в воскресенье температура воздуха понизится до плюс 18-20 градусов.