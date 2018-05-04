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Теплая и сухая погода вернется в Москву после дождливых выходных и продержится всю следующую неделю
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Теплая и сухая погода вернется в Москву после дождливых выходных и продержится всю следующую неделю 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Фото: Москва центр
Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».
«Сухая, умеренно теплая погода с дневной температурой около 20 градусов благодаря антициклону продержится в столичном регионе всю следующую неделю. Будет тихо, солнечно, вероятность выпадения осадков крайне невысока», — сказал представитель центра погоды.
Ранее в «Фобосе» рассказали агентству, что в предстоящие выходные москвичей ждут дожди и небольшое похолодание, возможны грозы. В субботу прогнозируется плюс 23-25 градусов, в воскресенье температура воздуха понизится до плюс 18-20 градусов.
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