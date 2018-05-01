Понедельник стал самым теплым днем года в столице

Самым теплым днем в столице с начала года стал понедельник, 30 апреля, передает сетевое издание m24.ru

Температура воздуха на метеостанции ВДНХ примерно в 15:00 составила плюс 23,5 градуса.

По словам синоптиков из центра погоды «Фобос», в последний день апреля солнечные лучи успели прогреть воздушные массы над городом до подхода атмосферного фронта.

Метеорологи отметили, что точное максимальное значение температуры станет известно к вечеру.

Во второй половине дня в городе возможна гроза. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Горожан призвали быть внимательными и осторожными.