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Понедельник стал самым теплым днем года в столице
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Понедельник стал самым теплым днем года в столице 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Москва24
Самым теплым днем в столице с начала года стал понедельник, 30 апреля, передает сетевое издание m24.ru.
Температура воздуха на метеостанции ВДНХ примерно в 15:00 составила плюс 23,5 градуса.
По словам синоптиков из центра погоды «Фобос», в последний день апреля солнечные лучи успели прогреть воздушные массы над городом до подхода атмосферного фронта.
Метеорологи отметили, что точное максимальное значение температуры станет известно к вечеру.
Во второй половине дня в городе возможна гроза. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Горожан призвали быть внимательными и осторожными.
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