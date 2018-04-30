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Москвичи пережили самый теплый день с начала года
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Москвичи пережили самый теплый день с начала года 

Мослента 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Понедельник, 30 апреля, стал самым в Москве самым теплым днем с начала года. Температура на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 15:00 поднялась до 23,5 градусов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специалистов Гидрометцентра.
Предыдущий температурный максимум был установлен в Москве 10 апреля (21,1 градуса), а температурный рекорд для 30 апреля в столице был установлен в 1969 году: тогда воздух прогрелся до 24,7 градуса.
По прогнозам синоптиков, на майские праздники в столичном регионе будет жарко: воздух прогреется до 27 градусов тепла, что выше среднесуточной июльской температуры.
«Этот Первомай имеет все шансы оказаться самым жарким за всю эпоху глобального потепления», — предположил специалист центра погоды «Фобос».
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