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1 мая: как в Ижевске отметят Праздник весны и труда
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1 мая: как в Ижевске отметят Праздник весны и труда 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. 1 мая в столице Удмуртии отпразднуют День труда. Как сообщает пресс-служба Ижевска, мероприятия начнутся в 10:00 и закончатся в 20:00.
Программа мероприятий:
10.00-12.00 по улице Пушкинской пройдут участники традиционной Первомайской демонстрации Федерации профсоюзов Удмуртии.
12.30-17.00 состоится юбилейная 50-я традиционная городская кольцевая велогонка. Маршрут участников: улица — Пушкинская — улица Наговицына — улица Коммунаров — улица Лихвинцева.
12.30-16.00 у ротонды за домом Правительства пройдут Детские любительские соревнования на беговелах. В них примут участие дети от 2 до 6 лет.
12.00-16.00 в Сквере Победы ижевчане смогут посоревноваться друг с другом на турнире по уличному баскетболу. До соревнований допускаются команды в трех возрастных категориях: до 14 лет, 15-17 лет, 18 и старше. Регистрация и формирование команд будут проходить на месте проведения мероприятия.
16:00 — 18:00 — на ротонде за домом правительства пройдет «Театральный пикник». Горожанам предлагают поучаствовать в спектаклях на одной сцене с профессиональными актерскими коллективами Ижевска и других городов Удмуртии. В частности, на сцену выйдут актеры глазовского театра «Парафраз» и театра «Точка» из Сарапула.
18:00 — 20:00 — на внутреннем дворе Национального музея имени Кузебая Герда пройдет музыкальный концерт «Виниловая маёвка»: dj-сеты с виниловых пластинок. Для ижевчан прозвучит музыка «на виниле», начиная с 1950-х годов, заканчивая двухтысячными. На этой же площадке горожанам покажут советский фильм «Мне 20 лет».
Кроме того, 1 мая в Ижевске с 9:00 до 19:00 будет ограничено движение по некоторым городским улицам:
по улице Коммунаров от улицы Лихвинцева до улицы Наговицына;
по улице Советская на участке от улицы Карла Маркса до улицы Коммунаров;
по улице Красногеройская на участке от улицы Карла Маркса до улицы Коммунаров;
по улице Красноармейская на участке от улицы Ленина до улицы Красногеройская;
по улице Бородина на участке от улицы К. Маркса до улицы Пушкинская;
по улице Вадима Сивкова на участке от улицы Бородина до улицы Красногеройская;
по улице Пушкинская на участке от улицы Ленина до улицы Кирова;
по улице Лихвинцева на участке от площади 50 лет Октября до улицы Пушкинская;
по площади 50 лет Октября на участке от Карлутской площади до улицы Лихвинцева;
по переулку Широкий на участке от улицы Коммунаров до улицы Карла Маркса.
Также изменятся маршруты троллейбусов и автобусов. В частности, их перенаправят с улиц Пушкинская и Советская на улицы Удмуртская и Ленина.
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