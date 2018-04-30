Пенсионеры смогут сыграть в бильярд в парке «Сокольники» в рамках «Московского долголетия»

Запись для желающих принять участие в пилотном проекте горожан старшего поколения открылась в территориальных центрах социального обслуживания 1 марта.

В рамках программы «Московское долголетие» пенсионеры смогут сыграть в бильярд и потанцевать.

— Парк «Сокольники» принимает участие в проведении пилотного проекта, в рамках которого на досуговых объектах парка будут организованы занятия в области физической культуры и спорта по направлениям: ОФП, фитнес и тренажеры, скандинавская ходьба, гимнастика, танцы, бильярд, — рассказали в пресс-службе парка.

В проекте участвуют образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и иные организации, которые подготовили предложения и прошли отбор. Запись для желающих принять участие в пилотном проекте горожан старшего поколения открылась в территориальных центрах социального обслуживания 1 марта.

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