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Пенсионеры смогут сыграть в бильярд в парке «Сокольники» в рамках «Московского долголетия»
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Пенсионеры смогут сыграть в бильярд в парке «Сокольники» в рамках «Московского долголетия» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Запись для желающих принять участие в пилотном проекте горожан старшего поколения открылась в территориальных центрах социального обслуживания 1 марта.
В рамках программы «Московское долголетие» пенсионеры смогут сыграть в бильярд и потанцевать.
— Парк «Сокольники» принимает участие в проведении пилотного проекта, в рамках которого на досуговых объектах парка будут организованы занятия в области физической культуры и спорта по направлениям: ОФП, фитнес и тренажеры, скандинавская ходьба, гимнастика, танцы, бильярд, — рассказали в пресс-службе парка.
В проекте участвуют образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и иные организации, которые подготовили предложения и прошли отбор. Запись для желающих принять участие в пилотном проекте горожан старшего поколения открылась в территориальных центрах социального обслуживания 1 марта.
Ранее москвичи путем голосования выбрали название для проекта — «Московское долголетие». Горожане голосовали на официальном портале правительства Москвы mos.ru и в центрах социального обслуживания, передает агентство «Москва».
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