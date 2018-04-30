Московский зоопарк присоединится к акции «Ночь в музее-2018» 

Главным событием станет проект-коллаборация Московского зоопарка и Музея современного искусства (Мастерской Зураба Церетели) под названием «Зоопарк и Церетели».
В рамках московской акции «Ночь в музее-2018», которая состоится 19 мая, Московский зоопарк подготовил специальную программу «Метаморфозы».
— Мероприятие пройдет в формате «вечер» с 18:00 до 22:00, а его участники получат уникальную возможность узнать, как изменился крупнейший естественнонаучный музей Москвы за последние годы, — сообщил РИА Новости руководитель отдела внешних коммуникаций зоопарка Магомед Саралиев.
По его словам, гостей ждут интерактивные экскурсии-прогулки, интеллектуальный квест и познавательные лекции на историко-культурные темы.
Директор московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что зоосад гордится своим богатым историческим наследием и бережет традиции, которые сформировались за последние 154 года.
— К сожалению, сегодня многие люди воспринимают зоопарк не как музей, а исключительно как развлекательное учреждение. Однако наш зоопарк является одним из первых музеев Москвы и значимой частью современного музейного сообщества, — сказала она.
По словам Светланы Акуловой, своим участием в акции зоопарк хочет напомнить каждому, что он является крупнейшим музеем живой природы.
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