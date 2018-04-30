Мороженщики на низком старте: жара не помешает майским прогулкам

Мороженое — не самый ходовой товар зимой и в начале весны. Столичные инвесторы знают об этом, потому на право торговать в киосках мороженым претендуют не так много желающих, как, скажем, на торговлю хлебом.

Тем не менее, в столице немало мест, где можно по пути домой купить мороженое круглый год. Такие киоски можно найти, к примеру, у метро «Бульвар Рокоссовского», на улице Константина Федина в Северном Измайлове, у входа в парк «Сокольники» и во многих других местах.

ТЕПЛЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В столице по-летнему тепло. По прогнозам синоптиков, такая теплая, хоть и с переменными осадками, погода задержится в Москве как минимум до конца следующей недели.

Не только охладиться, но и протестировать свои вкусовые рецепторы смогут москвичи, посетившие одну из площадок стартовавшего 29 апреля фестиваля «Московская весна a capella». На площади Революции гостям фестиваля предложат меняющий цвет лимонад и мороженое с необычными вкусами, например, бекона, горчицы или соевого соуса.

— В Москву наконец-то пришла «Весна a capella». Это наш московский фестиваль в цикле «Московские сезоны» и проходит он на территории всего города, более чем в 60 локациях. В этом году он идет с 29 апреля по 9 мая, поэтому всех приглашаем, — отметил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк , открывая фестиваль.

ПАРКИ ПОДГОТОВИЛИСЬ

Теплые праздничные деньки многие москвичи предпочитают проводить в парках. По большому счету дневная прогулка по парку от прогулки по лесу отличается тем, что в любое время можно отдохнуть, присев на лавочку и купив в ближайшем ларьке что-нибудь попить или перекусить. Конечно же, в жару горячим пирожкам и кофе посетители парков предпочитают мороженое и прохладительные напитки.

Столичные парки подготовились заранее, и уже сегодня, гуляя по их аллеям, можно увидеть лотки с мороженым.

— В нашем парке много фирменных киосков и лотков, — рассказала пресс-секретарь парка «Сокольники» Екатерина Самарина. — Практически в каждом из них можно найти и мороженое, и прохладительные напитки. Кроме того, и мороженое, и разнообразные десерты можно купить в каждом стационарном кафе.

Измайловский парк тоже подготовился к весеннему наплыву гостей. В пресс-службе парка рассказали, что на его территории есть как небольшие палатки с мороженым и прохладительными напитками, так и стационарные кафе известных производителей мороженого.

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