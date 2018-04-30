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На Кольцевой сократили время ожидания поездов
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На Кольцевой сократили время ожидания поездов 

Mos.ru 47 минут назад
Фото: Mos.ru
Время ожидания поездов удалось сократить до 105 секунд благодаря запуску на ветке девяти дополнительных составов.
Поезда на Кольцевой линии Московского метрополитена теперь следуют чаще. Интервалы движения составов в утренние и вечерние часы пик сократились с 110 до 105 секунд. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в «Твиттере».
С апреля в часы пик на Кольцевой линии метро (по направлению движения против часовой стрелки) запустили девять дополнительных поездов. Они курсируют в будние дни с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Благодаря этому удалось сократить интервалы движения составов на этой линии.
Кольцевой линией ежедневно пользуются более 700 тысяч пассажиров. Запуск дополнительных поездов в часы пик предоставит 11–13 тысяч дополнительных пассажирских мест.
«Сокращение времени ожидания поездов — не сезонное изменение, установленные интервалы станут постоянными. Это позволит снизить заполняемость вагонов на Кольцевой линии метро, на которой каждая из 12 станций является пересадочной и объединяет маршруты пассажиров других линий метро», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Интервалы движения поездов сокращают также на Московском центральном кольце (МЦК). В 2017 году их снизили с шести до пяти минут в часы пик по будням (07:30–11:30, 16:00–21:00), с 12 до 10 минут — в остальные часы. В этом году график движения составов снова изменят: ожидать поезд в часы пик не придется дольше четырех минут.
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