На Кольцевой сократили время ожидания поездов

Время ожидания поездов удалось сократить до 105 секунд благодаря запуску на ветке девяти дополнительных составов.

Поезда на Кольцевой линии Московского метрополитена теперь следуют чаще. Интервалы движения составов в утренние и вечерние часы пик сократились с 110 до 105 секунд. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в «Твиттере».

С апреля в часы пик на Кольцевой линии метро (по направлению движения против часовой стрелки) запустили девять дополнительных поездов. Они курсируют в будние дни с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Благодаря этому удалось сократить интервалы движения составов на этой линии.

Кольцевой линией ежедневно пользуются более 700 тысяч пассажиров. Запуск дополнительных поездов в часы пик предоставит 11–13 тысяч дополнительных пассажирских мест.

«Сокращение времени ожидания поездов — не сезонное изменение, установленные интервалы станут постоянными. Это позволит снизить заполняемость вагонов на Кольцевой линии метро, на которой каждая из 12 станций является пересадочной и объединяет маршруты пассажиров других линий метро», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Интервалы движения поездов сокращают также на Московском центральном кольце (МЦК). В 2017 году их снизили с шести до пяти минут в часы пик по будням (07:30–11:30, 16:00–21:00), с 12 до 10 минут — в остальные часы. В этом году график движения составов снова изменят: ожидать поезд в часы пик не придется дольше четырех минут.