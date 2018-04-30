Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»

"На территории «Лужников» продолжается благоустройство, воссоздан уникальный фонтан «Каменный цветок». Помимо прочего сделана и подсветка, и цветомузыкальная программа. Так что к Дню открытия фонтанов в Москве этот объект полностью готов", — сказал Собянин.

Кроме того, столичный градоначальник осмотрел ход работ по строительству канатной дороги между «Лужниками» и Воробьевыми горами. «В Москве подобных канатных дорог не было. Объект хорошего мирового уровня», — добавил Собянин.

Отмечается, что в настоящее время строительство канатной дороги завершено и на объекте ведутся пусконаладочные работы. Ее пропускная способность составит 1,6 тысячи человек в час.