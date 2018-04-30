Москву подготовили к параду на Красной площади и его репетициям

Городская инфраструктура готова к проведению военного парада 9 мая и его репетициям, передает сетевое издание m24.ru

Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в столице завершили ремонт подъездных путей к временному парку размещения вооружений и военной техники на улице Нижние Мневники, а по маршруту движения техники к Красной площади нанесли временную горизонтальную дорожную разметку. Она станет ориентиром для водителей тяжелых боевых машин во время репетиций и самого парада.

Бирюков пояснил, что на Тверской улице желтым цветом разметили пять полос движения шириной по 4,5 метра. В районе Манежной площади работы по нанесению временной дорожной разметки завершили в ночь на 20 апреля. Чтобы сохранить гранитное покрытие в районе Триумфальной площади, службы комплекса городского хозяйства Москвы установят специальный резиновый настил.

Также Бирюков рассказал, что специалисты Гормоста обследовали все пешеходные тоннели, расположенные на маршруте следования военной техники. Как выяснилось, дефектов, снижающих несущую способность конструкций, нет, поэтому безопасный пропуск заявленной военной техники возможен.

Заммэра подчеркнул, что когда парад окончится, все мостовые и тоннельные сооружения по маршруту движения военной техники дополнительно обследуют. Кроме того, сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» оперативно сотрут временную желтую разметку.