Сыграть партию на бильярде смогут пенсионеры в парке «Сокольники» в рамках «Московского долголетия»

В парке «Сокольники» в рамках программы «Московское долголетие» пенсионеры смогут поиграть на бильярде и потанцевать. Об этом рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе парка.

«Парк «Сокольники» принимает участие в проведении пилотного проекта, в рамках которого на досуговых объектах парка будут организованы занятия в области физической культуры и спорта по направлениям: ОФП, фитнес и тренажеры, скандинавская ходьба, гимнастика, танцы, бильярд. Цели программы: самореализация личности, социализация граждан старшего поколения, преодоление изолированности и поднятие социального статуса пожилых людей, раскрытие социального, духовного и физического потенциала граждан старшего поколения, вовлечение в активную жизнедеятельность, формирование большого числа проактивных граждан», — сообщили в пресс-службе.

В парке отметили, что активно привлекают в программу людей в возрасте от 50 лет, проживающих в районах Сокольники, Преображенское и Богородское