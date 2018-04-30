Сыграть партию на бильярде смогут пенсионеры в парке «Сокольники» в рамках «Московского долголетия» 

В парке «Сокольники» в рамках программы «Московское долголетие» пенсионеры смогут поиграть на бильярде и потанцевать. Об этом рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе парка.
«Парк «Сокольники» принимает участие в проведении пилотного проекта, в рамках которого на досуговых объектах парка будут организованы занятия в области физической культуры и спорта по направлениям: ОФП, фитнес и тренажеры, скандинавская ходьба, гимнастика, танцы, бильярд. Цели программы: самореализация личности, социализация граждан старшего поколения, преодоление изолированности и поднятие социального статуса пожилых людей, раскрытие социального, духовного и физического потенциала граждан старшего поколения, вовлечение в активную жизнедеятельность, формирование большого числа проактивных граждан», — сообщили в пресс-службе.
В парке отметили, что активно привлекают в программу людей в возрасте от 50 лет, проживающих в районах Сокольники, Преображенское и Богородское.
Ранее мэр Москвы запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в территориальных центрах социального обслуживания.
2 апреля Сергей Собянин написал на своей официальной странице в Twitter о том, что жители Москвы выбрали название для проекта — «Московское долголетие». Голосование проходило на официальном портале правительства Москвы mos.ru и в центрах социального обслуживания.