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Синоптики пообещали ростовчанам теплую и ветреную неделю
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Синоптики пообещали ростовчанам теплую и ветреную неделю 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 30 апреля, в Ростове будет теплая погода. Температура воздуха днем поднимется до +24 градусов, ветер до 10 метров в секунду. Во вторник, по прогнозам синоптиков, хорошая погода сохранится: в городе весь день будет солнечно, днем температура останется на прежнем уровне. Ветер в этот день поднимется до 13 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до +12, а в среду, 2 мая, поднимется до +25 градусов.
— В четверг и в пятницу в Ростове будет солнечно тепло: +25… +27 градусов. Ветер утихнет до 10 метров в секунду, — сообщили специалисты сайта Gismeteo.
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