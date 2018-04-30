Синоптики пообещали ростовчанам теплую и ветреную неделю

Сегодня, 30 апреля, в Ростове будет теплая погода. Температура воздуха днем поднимется до +24 градусов, ветер до 10 метров в секунду. Во вторник, по прогнозам синоптиков, хорошая погода сохранится: в городе весь день будет солнечно, днем температура останется на прежнем уровне. Ветер в этот день поднимется до 13 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до +12, а в среду, 2 мая, поднимется до +25 градусов.

— В четверг и в пятницу в Ростове будет солнечно тепло: +25… +27 градусов. Ветер утихнет до 10 метров в секунду, — сообщили специалисты сайта Gismeteo.