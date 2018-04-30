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Более четырех млн растений украсят Москву в рамках фестиваля «Цветочный джем»
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Более четырех млн растений украсят Москву в рамках фестиваля «Цветочный джем» 

Газета.Ru 1 час назад
Об этом сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, растения используют в композициях, которые отберут в рамках международного конкурса городского ландшафтного дизайна. В этом году фестиваль пройдет в конце августа — начале сентября и будет приурочен ко Дню города
Немерюк добавил, что композиции, участвующие в конкурсе, останутся на городских территориях и после фестиваля, а лучшие работы будут радовать москвичей до наступления холодов.
"Фестиваль в этом году будет еще более масштабным, чем в прошлом и, я надеюсь, станет традиционным не с точки зрения участия представителей из разных стран в этом фестивале, а с точки зрения того, что он будет одним из самых масштабных не только в Москве, но и в стране", — цитирует его Агентство «Москва».
Городские площадки украсят многолетние и однолетние цветы, кустарники и деревья. Большинство из них привезут из России, но некоторые доставят из других стран.
Подобный конкурс проводится в столице второй раз. Первые состязания прошли в 2017 году. Тогда в городе специально для события разбили 260 цветников, девять выставочных садов и четыре ландшафтных спецпроекта. Москву украшали более 60 тысяч живых цветов и растений.
Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» в прошлом году посетили 7,2 миллиона москвичей и туристов. Фестиваль удостоили VIII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.
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