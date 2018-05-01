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Москвичи почувствуют зной брежневских времен
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Москвичи почувствуют зной брежневских времен 

Мослента 1 час назад
Фото: Новые Округа
В Центральной России 2 мая установится температура воздуха, близкая к рекорду 41-летней давности. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Днем воздух в столице прогреется до плюс 26-28 градусов по Цельсию, однако во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и грозы.
«Будет преобладать необычайно жаркий для начала мая фон погоды», — отмечают синоптики.
Понедельник, 30 апреля, стал самым в Москве самым теплым днем с начала года. Температура на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 15:00 поднялась до 23,5 градуса, сообщали в Гидрометцентре.
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