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200 мастеров и компаний представили товары на фестивале
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Более 200 мастеров и компаний представили товары на фестивале в Москве 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 200 мастеров и компаний-производителей предложили свои товары на фестивале "Московская весна A Cappella", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"На фестивале "Московская весна A Cappella" работает более 300 торговых шале с авторскими сувенирами, предметами антиквариата, этническими и винтажными музыкальными инструментами. Товары представили более 200 мастеров и компаний-производителей из 30 российских регионов, а также из Белоруссии, Армении и Узбекистана", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, на площади Революции можно купить одежду, кукол и игрушки ручной работы. Гости фестиваля также могут попробовать розовый кофе, меняющий цвет лимонад и мороженое со вкусами бекона, горчицы или соевого соуса.
На улице Кузнецкий Мост открыты шале с павловопосадскими платками, лаковыми миниатюрами, матрешками и другими изделиями народных промыслов, уточняется в сообщении. Необычные музыкальные инструменты можно приобрести на Арбате. На Тверской площади можно купить варганы и флейты, а также заглянуть в магазин виниловых пластинок.
Международный конкурс-фестиваль "Московская весна A Cappella" стартовал в столице 27 апреля и продлится до 9 мая. Всего в Москве открылась 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти почти на 40 локациях — в качестве сцен будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов. На фестивале выступят более 180 коллективов из 16 стран мира, среди которых США, Италия, Франция и Великобритания, всего участие примут более 1,6 тысячи человек. Итоги конкурса жюри подведет 7 мая.
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