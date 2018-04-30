Более 200 мастеров и компаний представили товары на фестивале в Москве

Более 200 мастеров и компаний-производителей предложили свои товары на фестивале "Московская весна A Cappella", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"На фестивале "Московская весна A Cappella" работает более 300 торговых шале с авторскими сувенирами, предметами антиквариата, этническими и винтажными музыкальными инструментами. Товары представили более 200 мастеров и компаний-производителей из 30 российских регионов, а также из Белоруссии, Армении и Узбекистана", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на площади Революции можно купить одежду, кукол и игрушки ручной работы. Гости фестиваля также могут попробовать розовый кофе, меняющий цвет лимонад и мороженое со вкусами бекона, горчицы или соевого соуса.

На улице Кузнецкий Мост открыты шале с павловопосадскими платками, лаковыми миниатюрами, матрешками и другими изделиями народных промыслов, уточняется в сообщении. Необычные музыкальные инструменты можно приобрести на Арбате. На Тверской площади можно купить варганы и флейты, а также заглянуть в магазин виниловых пластинок.