Волгоградские электрички поедут на майских в режиме выходного дня

По расписанию выходного дня будут следовать 1, 2 и 9 мая пригородные поезда в Волгограде и Волжском. Кроме того, для перевозки волгоградцев к местам массовых мероприятий изменился в праздничные дни и маршрут следования некоторых городских электричек. 1 мая сократится маршрут электропоездов № 6306 и 6309. В этот день они будут курсировать на участке Шпалопропитка — Тракторная Пассажирская — Шпалопропитка:

№ 6306 Шпалопропитка — Тракторная Пассажирская. Отправление со станции «Шпалопропитка» в 6:34; № 6309 Тракторная Пассажирская — Шпалопропитка. Отправление со станции «Тракторная Пассажирская» в 11:59.

На 2 мая назначается дополнительный пригородный поезд № 6327 Тракторная Пассажирская — Шпалопропитка. Отправление со станции «Тракторная Пассажирская» в 19:09. 2 мая изменяется и маршрут следования электропоездов № 6204 и 6317:

№ 6204 будет курсировать по маршруту Канальная — Тракторная Пассажирская. Отправление со станции «Канальная» в 13:00. Прибытие на станцию «Тракторная Пассажирская» в 14:57; № 6317 будет курсировать по маршруту Краснооктябрьская — Шпалопропитка. Отправление со станции «Краснооктябрьская» в 19:05. Прибытие на конечную станцию «Шпалопропитка» в 20:20.