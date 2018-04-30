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Волгоградские электрички поедут на майских в режиме выходного дня
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Волгоградские электрички поедут на майских в режиме выходного дня 

v1.ru 58 минут назад
Фото: v1.ru
По расписанию выходного дня будут следовать 1, 2 и 9 мая пригородные поезда в Волгограде и Волжском. Кроме того, для перевозки волгоградцев к местам массовых мероприятий изменился в праздничные дни и маршрут следования некоторых городских электричек. 1 мая сократится маршрут электропоездов № 6306 и 6309. В этот день они будут курсировать на участке Шпалопропитка — Тракторная Пассажирская — Шпалопропитка:
№ 6306 Шпалопропитка — Тракторная Пассажирская. Отправление со станции «Шпалопропитка» в 6:34; № 6309 Тракторная Пассажирская — Шпалопропитка. Отправление со станции «Тракторная Пассажирская» в 11:59.
На 2 мая назначается дополнительный пригородный поезд № 6327 Тракторная Пассажирская — Шпалопропитка. Отправление со станции «Тракторная Пассажирская» в 19:09. 2 мая изменяется и маршрут следования электропоездов № 6204 и 6317:
№ 6204 будет курсировать по маршруту Канальная — Тракторная Пассажирская. Отправление со станции «Канальная» в 13:00. Прибытие на станцию «Тракторная Пассажирская» в 14:57; № 6317 будет курсировать по маршруту Краснооктябрьская — Шпалопропитка. Отправление со станции «Краснооктябрьская» в 19:05. Прибытие на конечную станцию «Шпалопропитка» в 20:20.
2 мая электропоезд № 6418 Шпалопропитка — Тракторная Пассажирская будет в 15:54 делать дополнительную остановку на остановочной площадке «Мамаев Курган». Время отправления и прибытия поезда на конечные станции — без изменений.
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