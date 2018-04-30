Конкурс на организацию 24 новых маршрутов автобуса пройдет в Москве до конца мая

Конкурс на организацию 24 новых маршрутов наземного городского пассажирского транспорта проведут в Москве до конца мая 2018 года, заявил заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

Он уточнил, что речь идет о маршрутах в ВАО, САО, СВАО, ЗАО, ЮЗАО, а 13 из них будут курсировать в ТиНАО, передает Агентство «Москва» . Всего там будет работать около 160 автобусов. По словам руководителя департамента, на маршрутах запустят автобусы различной вместимости. На 16 появится транспорт большой вместимости, на трех — средней, на пяти — малой, пояснил он.

Ликсутов напомнил, что до конца 2018 года в Москве начнут работать 29 новых маршрутов наземного городского пассажирского транспорта. Они будут перевозить свыше 54 тысяч человек в сутки. Заммэра добавил, что по пяти из них конкурсы уже прошли, это маршруты № 333, 580, 551к, 456к, 324.