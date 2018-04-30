В столице появятся 24 новых автобусных маршрута 

В столице планируется запустить 24 новых автобусных маршрута.
Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра Москвы, руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
«Конкурс на организацию 24 новых маршрутов наземного городского пассажирского транспорта будет разыгран в Москве до конца мая. Новые маршруты будут проходить в Восточном, Северном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном округах, а 13 из них по территории ТиНАО», — рассказал заммэра.