В столице появятся 24 новых автобусных маршрута

В столице планируется запустить 24 новых автобусных маршрута.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра Москвы, руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.