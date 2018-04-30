К концу мая 2018 года в Москве разработают 24 новых автобусных маршрута

Московские власти объявили конкурс на разработку новых 24 автобусных маршрутов, которые пройдут по улицам столицы.

Как сообщил агентству городских новостей «Москва» глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, большинство разработанных маршрутов введут в ТиНАО Москвы : «Конкурс на организацию 24 новых маршрутов наземного городского пассажирского транспорта будет разыгран в Москве до конца мая. Новые маршруты будут проходить в Восточном, Северном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном округах, а 13 из них по территории ТиНАО».

Ликсутов добавил, что для новых маршрутов дополнительно пустят около 160 автобусов: «Так, на 16 новых маршрутах будут курсировать автобусы большой вместимости, на трех — средней, и еще пять маршрутов будет отдано на обслуживание транспорту малой вместимости. Всего на новых маршрутах будет работать порядка 160 автобусов разного класса».