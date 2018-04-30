Движение в Хабаровске снова перекроют

Сегодня, 30 апреля, как сообщает ИА « Хабаровский край сегодня», в Хабаровске пройдёт очередная репетиция парада ко Дню Победы. В центре города будут проходить тренировки парадных расчетов с привлечением военной техники.

С 12:00 до 23:00 будет запрещена стоянка всех видов транспортных средств на следующих улицах:

— Восточном шоссе от улицы Ленинградской до улицы Выборгской;

— улице Ленинградской от улицы Ким Ю Чена до Восточного шоссе;

— улице Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;

— улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;

— на Уссурийском бульваре от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;

— улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;

— улице Лейтенанта Орлова от улицы Дикопольцева до переулка Облачного;

— в переулке Облачном от улицы Лейтенанта Орлова до КПП в/ч 74854.

С 17:00 до окончания мероприятий будет запрещена стоянка всех видов транспортных средств на следующих улицах:

— на Амурском бульваре от улицы Пушкина до улицы Дикопольцева;

— улице Ким Ю Чена от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;

— улице Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Лейтенанта Орлова.

С 14:30 до 15:30 и с 21:00 до 23:00 на период прохождения механизированной колонны будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств на следующих улицах:

— Восточном шоссе от улицы Ленинградской до улицы Выборгской;

— улице Ленинградской от улицы Ким Ю Чена до Восточного шоссе;

— улице Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;

— улице Гоголя от улицы Ленина до улицы Муравьева-Амурского;

— улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара.

С 18:00 до 23:00 на период проведения репетиций будет ограничено движения всех видов транспорта по улицам:

— улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;

— улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;

— на Амурском бульваре от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;

— улице Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Лейтенанта Орлова;

— улице Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;

— на Уссурийском бульваре от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева.

При пересечении механизированных колонн улицы Карла Маркса будет временно ограничиваться движение всех видов транспорта на участке улиц Муравьева-Амурского и Карла Маркса от улицы Шеронова до улицы Московской.

Жителей и гостей города просят заранее планировать поездки через центральную часть города, по возможности исключить использование личного транспорта.