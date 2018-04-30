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Обзор московских событий в СМИ за 30 апреля
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Обзор московских событий в СМИ за 30 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Известия». Что изменится в жизни россиян с 1 мая Повышение МРОТа, курортный сбор, противопожарный ГОСТ и другие нововведения. ссылка
«Известия». Планы московские Что нужно знать, чтобы не испортить себе майские праздники в столице. ссылка
Газета.Ru. Запрет на руль: водителям прописали меру пресечения C 29 апреля вступили в силу поправки в ПДД. ссылка
«Комсомольская правда». В Москве задержали двух стрелков, паливших из свадебного кортежа Выстрелы услышали жители ТиНАО и позвонили в полицию. ссылка
«Московская правда». На станциях МЦК отметят места остановки вагонов Специальные обозначения позволят заранее знать, где остановится вагон, места посадки пассажиров с ограниченными возможностями и велосипедистов. ссылка
«Вечерняя Москва». Фестиваль «Московская весна а сappella» приглашает посетить музыкальный лекторий и диджей-школу Практикующие диджеи, музыканты и организаторы расскажут, как делать и продвигать музыку. ссылка
«Вечерняя Москва». Душа, дружба и любовь: чем порадовал москвичей фестиваль японской культуры 28 и 29 апреля, в Москве прошел седьмой фестиваль японской культуры Hinode Power Japan — 2018. ссылка
«Вечерняя Москва». Сделать мыло и заняться черлидингом: как отдохнуть в Москве на Первомай Город на майские праздники наполнится атмосферой беззаботности. ссылка
«Вечерняя Москва». С. Собянин сообщил, что маршрутами «Магистрали» пользуются 540 тыс. человек Пассажирами «Магистрали» являются в основном экономически активные горожане. ссылка
«Вечерняя Москва». Майские праздники: Москвичей ждут концерты на крыше, бал Победы и салют Более 300 мероприятий пройдет в столице в майские праздники. ссылка
«Вечерняя Москва».
«RT». Двое детей погибли в результате пожара в Подмосковье В подмосковном Егорьевске двое детей погибли в результате пожара, который произошел в квартире двухэтажного дома. ссылка
Агентство «Москва»: последние новости
Мосгорнаследие выдало разрешение на второй этап реставрации храма святого Людовика в центре Москвы Чаепития и концерты организуют для бездомных в Москве во время майских праздников Занятия скандинавской ходьбой стартовали в Бабушкинском парке в рамках программы «Московское долголетие»
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