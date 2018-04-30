Обзор московских событий в СМИ за 30 апреля

«Известия» . Что изменится в жизни россиян с 1 мая Повышение МРОТа, курортный сбор, противопожарный ГОСТ и другие нововведения. ссылка

«Известия». Планы московские Что нужно знать, чтобы не испортить себе майские праздники в столице. ссылка

Газета.Ru . Запрет на руль: водителям прописали меру пресечения C 29 апреля вступили в силу поправки в ПДД. ссылка

Комсомольская правда ». В Москве задержали двух стрелков, паливших из свадебного кортежа Выстрелы услышали жители ТиНАО и позвонили в полицию. ссылка

Московская правда ». На станциях МЦК отметят места остановки вагонов Специальные обозначения позволят заранее знать, где остановится вагон, места посадки пассажиров с ограниченными возможностями и велосипедистов. ссылка

«Вечерняя Москва». Фестиваль «Московская весна а сappella» приглашает посетить музыкальный лекторий и диджей-школу Практикующие диджеи, музыканты и организаторы расскажут, как делать и продвигать музыку. ссылка

«Вечерняя Москва». Душа, дружба и любовь: чем порадовал москвичей фестиваль японской культуры 28 и 29 апреля, в Москве прошел седьмой фестиваль японской культуры Hinode Power Japan — 2018. ссылка

«Вечерняя Москва». Сделать мыло и заняться черлидингом: как отдохнуть в Москве на Первомай Город на майские праздники наполнится атмосферой беззаботности. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин сообщил, что маршрутами «Магистрали» пользуются 540 тыс. человек Пассажирами «Магистрали» являются в основном экономически активные горожане. ссылка

«Вечерняя Москва». Майские праздники: Москвичей ждут концерты на крыше, бал Победы и салют Более 300 мероприятий пройдет в столице в майские праздники. ссылка

«Вечерняя Москва».