Ещё
Меры безопасноси усилят на столичном транспорте во время майских праздников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меры безопасноси усилят на столичном транспорте во время майских праздников 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
"Во время майских праздников будут действовать усиленные меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Будет увеличено количество досмотров. На досмотровых зонах при входах на станции метро усилен досмотр пассажиров. В случае возникновения ЧП в метро обеспечена круглосуточная готовность аварийно-восстановительных бригад — сказал он, передает Агентство «Москва».
По его словам, во время праздников будут работать более 11 тысяч сотрудников служб безопасности транспортных предприятий, дежурить будут также более пяти тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии.
Контроль усилили на пригородном железнодорожном сообщении и «Аэроэкспрессе», отметил Ликсутов. Он обратился к пассажирам с просьбой отнестись с пониманием к возможным неудобствам.
Москва24: последние новости
Майские праздники: что и когда перекроют в столице Дополнительные поезда в часы пик запустили на Кольцевой линии метро в апреле Бал цветов пройдет на западе столицы 1 мая
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ455
Умерла Мая Кулиева11
США испугались столкновений с войсками РФ77
Сын-фрик Яковлевой признался в пагубном пристрастии20
Какие изменения ждут россиян в мае151
Видео
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
01:19
В Крыму экстренно приземлился самолет
Происшествия
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение