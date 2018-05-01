Меры безопасноси усилят на столичном транспорте во время майских праздников

Об этом рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов

"Во время майских праздников будут действовать усиленные меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Будет увеличено количество досмотров. На досмотровых зонах при входах на станции метро усилен досмотр пассажиров. В случае возникновения ЧП в метро обеспечена круглосуточная готовность аварийно-восстановительных бригад — сказал он, передает Агентство «Москва»

По его словам, во время праздников будут работать более 11 тысяч сотрудников служб безопасности транспортных предприятий, дежурить будут также более пяти тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии.

Контроль усилили на пригородном железнодорожном сообщении и «Аэроэкспрессе», отметил Ликсутов. Он обратился к пассажирам с просьбой отнестись с пониманием к возможным неудобствам.