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Строительство станции метро «Давыдково» стартовало в Москве
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Строительство станции метро «Давыдково» стартовало в Москве 

Газета.Ru 45 минут назад
Строители приступили к работе над станцией «Давыдково» Московского метрополитена, сообщает телеканал «360».
О первом этапе строительства рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
По его словам, рабочие сейчас выносят инженерные сети с территории строительной площадки. Возводятся ограждающие конструкции для котлована по методу «стена в грунте».
Появление новой станции улучшит ситуацию с доступностью транспорта на территории районов Очаково-Матвеевское, Можайский и Фили-Давыдково.
"По Большой кольцевой линии будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня по Московскому центральному кольцу. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям время в пути уменьшится в два-три раза", — сказал Андрей Бочкарев.
Станция Давыдково свяжет Аминьевское шоссе с Инициативной улицей. Она войдет в юго-западный участок Большой кольцевой линии от станции «Можайская» до станции «Аминьевское шоссе». Протяженность участка — 4,6 километра.
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