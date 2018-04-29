Несколько станций метро изменят работу из-за репетиций парада

Режим работы нескольких станций метро изменится 26 апреля, 3, 6 и 9 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы . Изменения связаны с репетициями парада в честь Дня Победы, сообщает сетевое издание m24.ru

26 апреля и 3 мая с 18:00, 6 мая с 06:00 и 9 мая с 07:00 станции метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» будут работать только на вход и пересадку. В обычном режиме станции заработают после окончания репетиций и самого парада.

Также 6 и 9 мая на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице нельзя будет выйти со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» в сторону Никольской улицы и «Китай-город» в стороны улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.

9 мая вестибюль N 2 станции «Парк Победы» будет работать только на вход. Выйти на нечетную сторону Кутузовского проспекта к парку Победы в этот день можно будет только из вестибюля N 1.

Уже после парада 9 мая ограничат вход на станции метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Александровский сад» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, на станции метро «Боровицкая», «Лубянка», «Кузнецкий Мост», «Китай-город», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Парк культуры» Сокольнической и Кольцевой линий, на станции метро «Октябрьская» Кольцевой и Калужско-Рижской линий, «Воробьевы горы», «Университет» и «Спортивная».

В эти дни меры безопасности на всех станциях подземки усилят, а также увеличат количество досмотров. Пассажиров попросили заранее планировать свой маршрут.