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Очевидцы сообщают о сбое в движении поездов на Арбатско-Покровской линии метро
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Очевидцы сообщают о сбое в движении поездов на Арбатско-Покровской линии метро 

Говорит Москва 1 час назад
По громкой связи пассажиров просят воспользоваться наземным транспортом.
Официальных комментариев от администрации столичной подземки не поступало.
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