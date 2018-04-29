«Новокрестовскую» и «Беговую» не смогли достроить в положенный срок. Новые станции метро сегодня в Петербурге не открылись

Власти Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко в очередной раз опозорились. Станции метро «Новокрестовская» и «Беговая», официальное открытие которых было изначально запланировано на 29 апреля, сегодня не открылись.

Обе станции не достроены. Сегодня это официально признали в Комитете по транспорту.

Состоится ли открытие 13 мая — на этот день перенесено их техническое тестирование — тоже неизвестно.

Вероятно, «Новокрестовская» и «Беговая» все-таки будут готовы только в июне. Главное, чтобы их успели сдать к началу чемпионата мира по футболу.