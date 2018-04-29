Экпрессный маршрут автобуса №18э до Бутовского полигона будет курсировать 5 мая

Экпрессный маршрут автобуса №18э от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» до Бутовского полигона будет курсировать 5 мая 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Для проезда участников богослужения к мемориальному центру Бутово только 5 мая 2018 г. организуется экспрессный маршрут автобуса №18э «Метро „Бульвар Дмитрия Донского“ — Бутовский полигон» с промежуточной остановкой «Станция Бутово», — говорится в сообщении.

Уточняется, что автобусный маршрут будет работать с 6:30 до 16:00.