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Экпрессный маршрут автобуса №18э до Бутовского полигона будет курсировать 5 мая
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Экпрессный маршрут автобуса №18э до Бутовского полигона будет курсировать 5 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Экпрессный маршрут автобуса №18э от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» до Бутовского полигона будет курсировать 5 мая 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Для проезда участников богослужения к мемориальному центру Бутово только 5 мая 2018 г. организуется экспрессный маршрут автобуса №18э «Метро „Бульвар Дмитрия Донского“ — Бутовский полигон» с промежуточной остановкой «Станция Бутово», — говорится в сообщении.
Уточняется, что автобусный маршрут будет работать с 6:30 до 16:00.
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