Сергей Собянин сообщил, что маршрутами «Магистрали» пользуются 540 тысяч человек

По его словам, пассажирами «Магистрали» являются в основном экономически активные горожане.

— До открытия маршрутной сети «Магистраль» наземный транспорт в центре Москвы перевозил 150 тысяч пассажиров в день. Сейчас новыми маршрутами пользуются уже 540 тысяч человек, — написал Сергей Собянин на официальной странице в социальной сети Твиттер.

По его словам, пассажирами «Магистрали» являются в основном экономически активные горожане.

«Магистраль» — это сеть маршрутов наземного транспорта, которые соединяют центр, проспекты и окраины. Она позволяет сделать город более комфортным для пешеходов, не парализуя движение автомобилей.

В 2016 году стартовала первая очередь «Магистрали». Она объединила 39 наземных маршрутов. Впервые с 1990-х в Москве появился регулярный и надежный наземный транспорт с интервальным движением: автобусы и трамваи приходят на остановки каждые пять-семь минут. За год пассажиропоток на наземном транспорте увеличился на треть.