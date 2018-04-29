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Маршрутами «Магистрали» пользуются 540 тысяч человек
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Сергей Собянин сообщил, что маршрутами «Магистрали» пользуются 540 тысяч человек 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
По его словам, пассажирами «Магистрали» являются в основном экономически активные горожане.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новым маршрутами сети «Магистраль» пользуются уже 540 тысяч человек.
— До открытия маршрутной сети «Магистраль» наземный транспорт в центре Москвы перевозил 150 тысяч пассажиров в день. Сейчас новыми маршрутами пользуются уже 540 тысяч человек, — написал Сергей Собянин на официальной странице в социальной сети Твиттер.
По его словам, пассажирами «Магистрали» являются в основном экономически активные горожане.
«Магистраль» — это сеть маршрутов наземного транспорта, которые соединяют центр, проспекты и окраины. Она позволяет сделать город более комфортным для пешеходов, не парализуя движение автомобилей.
В 2016 году стартовала первая очередь «Магистрали». Она объединила 39 наземных маршрутов. Впервые с 1990-х в Москве появился регулярный и надежный наземный транспорт с интервальным движением: автобусы и трамваи приходят на остановки каждые пять-семь минут. За год пассажиропоток на наземном транспорте увеличился на треть.
Вторая очередь маршрутной сети была запущена 1 октября минувшего года. На данный момент маршрутами «Магистрали» пользуются порядка 500 тысяч человек в день. Главное достижение сети — надежное интервальное движение: благодаря выделенным полосам наземный транспорт ходит так же регулярно, как и поезда метро, передает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
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Комментарии1  Ещё 6 источников 
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