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Собянин рассказал о мероприятиях спецпроекта «Московский май»
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Собянин рассказал о мероприятиях спецпроекта «Московский май» 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Сергей Собянин предложил жителями и гостям столицы ознакомиться с программой специального проекта «Московский май». Сообщение о нем он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
"Впереди длинные майские праздники. В спецпроекте «Московский май» собрали самые интересные события в городе", — написал мэр.
На странице проекта содержится информация обо всех культурных мероприятиях, которые запланированы в Москве с 1 по 13 мая. Всего их будет более 300, при этом 50 пройдут в городских парках.
В России начались долгие выходные. Граждане отдыхают с 29 апреля по 2 мая. В столичных парках 1 мая отметят открытие летнего сезона. Самую богатую программу подготовили в Парке Горького.
Одним из ярких городских событий станет запланированный на 5 мая мотопарад. По Садовому кольцу проедут тысячи байкеров. Они Проследуют с проспекта Академика Сахарова до Воробьевых гор, где состоится праздник для мотоциклистов.
Кроме того, 9 мая пройдут мероприятия в честь Дня Победы. Традиционно центральными станут парад войск и военной техники на Красной площади и фейерверки, которые запустят с 33 точек в городе.
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