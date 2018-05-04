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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области в субботу
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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области в субботу 

Авторадио 33 минуты назад
Фото: MosDay.ru
По прогнозам синоптиков, в столичном регионе будет облачно, ожидается небольшой дождь, местами гроза. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. При этом будет тепло.
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