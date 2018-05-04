«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области в субботу

По прогнозам синоптиков, в столичном регионе будет облачно, ожидается небольшой дождь, местами гроза. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. При этом будет тепло.