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Глава Мосгорнаследия провел экскурсию по Пятницкой улице столицы
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Глава Мосгорнаследия провел экскурсию по Пятницкой улице столицы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов в рамках Дней исторического и культурного наследия Москвы провел экскурсию по Пятницкой улице для журналистов, он рассказал об истории и судьбе уникальных зданий, о необычных деталях памятников близ станции метро «Новокузнецкая», говорится в сообщении департамента культурного наследия столицы.
«Двадцать восьмого апреля состоялась экскурсия главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова. Она была посвящена истории Пятницкой улицы и особенностям зданий, на ней расположенных. Глава столичного ведомства прогулялся с журналистами от Чугунного моста до особняка Коробкова, попутно заглянув в уютные московские дворики. Экскурсия сопровождалась показом фотографий из архива Мосгорнаследия», — отмечается в сообщении.
Руководитель Мосгорнаследия рассказал об истории церкви Параскевы Пятницы, станции метро «Новокузнецкая», бывших доходных домов Бони, Громова, Нейштадта, дома Варгиных, жилого дома XVIII века, храма черниговских чудотворцев князя Михаила и боярина Федора, церкви Ивана Предтечи под Бором, Карташова подворья, доходного дома Николо-Пешношского монастыря, жилого дома с торговыми помещениями Смирнова, Чугунного моста, городской усадьбы Еремеевых, усадеб XVIII-XIX веков.
«Выбор маршрута не случаен. Пятницкая улица, давно ставшая мне родной, — это удивительное московское место, здесь очень атмосферно. Я надеюсь, что мне удалось поделиться этим ощущением с коллегами. Было интересно на время стать экскурсоводом и с этой позиции пообщаться с коллегами-журналистами о нашем наследии», — сказал Емельянов.
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