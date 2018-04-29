Три поезда задерживаются с прибытием в Петербург из-за неисправности одного электровоза

Следующие в Петербург два высокоскоростных «Сапсана» и еще один пассажирский поезд задерживаются из-за проблем с другим составом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные РЖД, на перегоне Подсолнечная — Клин Октябрьской железной дороги вследствие технической неисправности электровоза произошла остановка пассажирского поезда №76 сообщением Москва — Санкт-Петербург. Это случилось около 10 часов утра. Так, «Сапсан» из Нижнего Новгорода опаздывает с прибытием в северную столицу на 38 минут, московский «Сапсан» — на 36 минут, а «76-й пассажирский» — на 1 час 10 минут. «Октябрьская железная дорога принимает все возможные меры по минимизации времени отставания поездов от графика», — сообщили агентству в РЖД