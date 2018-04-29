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Три поезда задерживаются с прибытием в Петербург из-за неисправности одного электровоза
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Три поезда задерживаются с прибытием в Петербург из-за неисправности одного электровоза 

Интересант 34 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Следующие в Петербург два высокоскоростных «Сапсана» и еще один пассажирский поезд задерживаются из-за проблем с другим составом.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные РЖД, на перегоне Подсолнечная — Клин Октябрьской железной дороги вследствие технической неисправности электровоза произошла остановка пассажирского поезда №76 сообщением Москва — Санкт-Петербург. Это случилось около 10 часов утра.
Так, «Сапсан» из Нижнего Новгорода опаздывает с прибытием в северную столицу на 38 минут, московский «Сапсан» — на 36 минут, а «76-й пассажирский» — на 1 час 10 минут.
«Октябрьская железная дорога принимает все возможные меры по минимизации времени отставания поездов от графика», — сообщили агентству в РЖД.
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