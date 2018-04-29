В ЗАО открыт сезон фонтанов

На западе Москвы стартовал сезон фонтанов! Все архитектурные объекты столицы были запущены одновременно. Скверы, площади и улицы города вновь украшают бьющие ввысь струи воды, привлекая взгляды прохожих и создавая атмосферу лёгкости, свежести и уюта.

Напомним, что самые зрелищные сооружения в нашем округе можно встретить на площади Европы у Киевского вокзала, Украинском бульваре, у станции метро «Кутузовская» и в Парке Победы. Мемориальный комплекс на Поклонной горе символизирует количество недель, в течение которых шли сражения Великой Отечественной войны. 15 масштабных чаш выпускают по 15 вертикальных струй.

Всего же в Москве действуют 594 водных облагораживающих внешний вид города конструкций.