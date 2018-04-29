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В ЗАО открыт сезон фонтанов
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В ЗАО открыт сезон фонтанов 

На Западе Москвы 22 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
На западе Москвы стартовал сезон фонтанов! Все архитектурные объекты столицы были запущены одновременно. Скверы, площади и улицы города вновь украшают бьющие ввысь струи воды, привлекая взгляды прохожих и создавая атмосферу лёгкости, свежести и уюта.
Напомним, что самые зрелищные сооружения в нашем округе можно встретить на площади Европы у Киевского вокзала, Украинском бульваре, у станции метро «Кутузовская» и в Парке Победы. Мемориальный комплекс на Поклонной горе символизирует количество недель, в течение которых шли сражения Великой Отечественной войны. 15 масштабных чаш выпускают по 15 вертикальных струй.
Всего же в Москве действуют 594 водных облагораживающих внешний вид города конструкций.
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