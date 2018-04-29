Сергей Собянин рассказал о мероприятиях спецпроекта «Московский май»

Столичные парки станут основными площадками для проведения праздничных мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда и Дню Победы.

В воскресенье, 29 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителями и гостям столицы ознакомиться с программой специального проекта «Московский май».

На сайте проекта можно заранее составить маршрут прогулок, чтобы не упустить самые интересные мероприятия.

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