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Проект «Московский май» поможет москвичам и гостям столицы спланировать отдых в праздники
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Проект «Московский май» поможет москвичам и гостям столицы спланировать отдых в праздники 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Специальный проект «Московский май» поможет тем, кто остался в городе на майские праздники, выбрать занятия по вкусу, в проекте можно узнать, что интересного проходит в городе с 1 по 13 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Для москвичей и туристов готовятся сотни разнообразных событий по всему городу: с 1 по 13 в каждом районе будут проводиться концерты, фестивали, ярмарки, а самое главное — множество памятных мероприятий, приуроченных к главному празднику мая — Дню Победы», — говорится в сообщении.
В Москве в эти дни запланировано порядка 300 различных мероприятий.
1 мая столичные парки откроют летний сезон. В течение всего дня посетителей ждет насыщенная программа: музыкальные концерты на любой вкус, поэтические марафоны, творческие мастер-классы и спектакли под открытым небом.
Также парки станут основными площадками для проведения праздничных мероприятий, приуроченных к Празднику весны и труда и Дню Победы. Интересные события запланировали и крупные центральные парки, и небольшие. В парках пройдет более 50 интереснейших событий — концерты, театрализованные представления, конкурсы во всех округах. Проект позволит заранее составить маршруты прогулок.
В День Победы в городе пройдет множество мероприятий разного масштаба — от парада Победы на Красной площади и концертов на вокзалах до показов классики советского кино о войне. А вечером прогремят более 80 тысяч залпов салюта. Высотные салюты организуют на 16 площадках. Фейерверки в честь Дня Победы запустят в 17 столичных парках. Вечернее небо Москвы украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.
Также 9 мая состоится шествие «Бессмертного полка» — главная акция для тех, кто хочет почтить память своих родственников — участников войны, блокадников, тружеников тыла, детей войны. Торжественное шествие стартует на площади Белорусского вокзала и пройдет по Тверской улице.
«Майские праздничные мероприятия проводятся не только в парках. Найти развлечение по вкусу можно во всех районах города. Москвичей и гостей города ждут выставки, лекции, мастер-классы, спортивные игры и соревнования, а также выступления участников фестиваля вокального искусства «Московская весна a cappella», — добавляется в материале.
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