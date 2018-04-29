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Парковаться в Москве можно бесплатно
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Парковаться в Москве можно бесплатно 

Национальная Служба Новостей 11 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Парковка в Москве в праздники будет бесплатной, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает РИА «Новости».
Эта льгота для автомобилистов будет применена 29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая.
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