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Маршрут продумайте заранее: в Ростове на одной из центральных улиц на три месяца ограничат движение
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Маршрут продумайте заранее: в Ростове на одной из центральных улиц на три месяца ограничат движение 

161.ru 52 минуты назад
Фото: 161.ru
В донской столице из-за капитального ремонта института кинематографии имени Герасимова на Темерницкой, 38 с 19 мая ограничат движение для транспорта.
— Оно будет действовать до 30 августа, — сообщили в пресс-службе городской администрации.
А на Буденновском, 49/97а из-за реставрации фасадов с 18 мая по 25 мая с будет ограничено движение на тротуаре вдоль фасада здания.
— Из-за полумарафона «ЗаБег» 20 мая запретят ездить машинам по набережной на участке от Буденновского до Соборного, — подытожили в пресс-службе городской администрации.
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