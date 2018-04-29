Маршрут продумайте заранее: в Ростове на одной из центральных улиц на три месяца ограничат движение

В донской столице из-за капитального ремонта института кинематографии имени Герасимова на Темерницкой, 38 с 19 мая ограничат движение для транспорта.

— Оно будет действовать до 30 августа, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

А на Буденновском , 49/97а из-за реставрации фасадов с 18 мая по 25 мая с будет ограничено движение на тротуаре вдоль фасада здания.

— Из-за полумарафона «ЗаБег» 20 мая запретят ездить машинам по набережной на участке от Буденновского до Соборного, — подытожили в пресс-службе городской администрации.