Движение по ряду улиц Ростова ограничат из-за всероссийского полумарафона

Как сообщает городской департамент автодорог, с 6.30 до 13.30 будет ограничено движение транспорта по улицам Береговой, Большой Садовой, Донской, Пушкинской, Седова, а также проспектам Богатяновский спуск и Соколова.

Кроме того, на сутки будет закрыт для транспорта участок улицы Береговой от проспекта Буденновского до переулка Соборного.

Ранее сообщалось, что 27 мая в связи с проведением забега «Зеленый марафон» в Ростове-на-Дону перекроют улицу Береговую на участке от проспекта Буденновского до Богатяновского спуска.