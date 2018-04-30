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Движение по ряду улиц Ростова ограничат из-за всероссийского полумарафона
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Движение по ряду улиц Ростова ограничат из-за всероссийского полумарафона 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает городской департамент автодорог, с 6.30 до 13.30 будет ограничено движение транспорта по улицам Береговой, Большой Садовой, Донской, Пушкинской, Седова, а также проспектам Богатяновский спуск и Соколова.
Кроме того, на сутки будет закрыт для транспорта участок улицы Береговой от проспекта Буденновского до переулка Соборного.
Ранее сообщалось, что 27 мая в связи с проведением забега «Зеленый марафон» в Ростове-на-Дону перекроют улицу Береговую на участке от проспекта Буденновского до Богатяновского спуска.
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