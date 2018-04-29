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Занятия скандинавской ходьбой стартовали в Бабушкинском парке в рамках программы «Московское долголетие»
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Занятия скандинавской ходьбой стартовали в Бабушкинском парке в рамках программы «Московское долголетие» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе парка культуры и отдыха «Бабушкинский».
«Для людей старше 55 лет в парке «Бабушкинский» предусмотрены различные активности: гимнастика, ОФП, скандинавская ходьба, дыхательные упражнения, воркаут, фитнес-тренажеры, танцы, а также шашки и шахматы. Кроме того, у нас предусмотрены творческая программа — люди старше 55 смогут изготовить различные поделки. Надо только заранее позвонить и уточнить время и место проведения мероприятий. Мы предоставляем данные услуги на основной территории парка «Бабушкинский», в парке у Джамгаровского пруда и в сквере по Олонецкому проезду. Тренерский состав у нас составляют высококвалифицированные специалисты», — сообщили в пресс-службе.
В парке подчеркнули, что участие во всех занятиях бесплатно, горожанам также предоставляются инвентарь и материалы для поделок.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в территориальных центрах социального обслуживания.
2 апреля С. Собянин написал на своей официальной странице в Twitter о том, что жители Москвы выбрали название для проекта — «Московское долголетие». Голосование проходило на официальном портале правительства Москвы mos.ru и в центрах социального обслуживания.
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