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В Ульяновске перекрывают улицы для репетиции парада Победы
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В Ульяновске перекрывают улицы для репетиции парада Победы 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В Ульяновске в связи с репетицией парада Победы будет перекрыто движение по некоторым улицам. При этом в первоначальный график закрытия движения были внесены изменения.
5 мая центральные улицы города не будут закрывать для транспорта, сообщает официальный сайт городской администрации.
8 мая с 11.45 до 15.30 будет закрыто движение по легковой «восьмерке» начиная от дома №1/17 до дома № 5/38 и в оба направления по улице Минаева на участке от улицы Железной Дивизии до улицы Гончарова.
В остальном первоначальный график перекрытия движения транспорта остается в силе.
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