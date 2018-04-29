В Ульяновске перекрывают улицы для репетиции парада Победы

Ульяновске в связи с репетицией парада Победы будет перекрыто движение по некоторым улицам. При этом в первоначальный график закрытия движения были внесены изменения.

5 мая центральные улицы города не будут закрывать для транспорта, сообщает официальный сайт городской администрации.

8 мая с 11.45 до 15.30 будет закрыто движение по легковой «восьмерке» начиная от дома №1/17 до дома № 5/38 и в оба направления по улице Минаева на участке от улицы Железной Дивизии до улицы Гончарова.

В остальном первоначальный график перекрытия движения транспорта остается в силе.