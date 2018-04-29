Сезонные автобусные маршруты №403 и 408 организуют в Зеленограде с 1 мая по 31 октября

«С 1 мая по 31 октября 2018 г. в Зеленограде организуются сезонные автобусные маршруты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что автобусы №403 «Станция „Крюково“-Деревня Соколово» будут курсировать по всем дням недели с 7:30 до 18:20. Также ежедневно на маршруте организуются два рейса до дер. Полежайки с отправлением от станции «Крюково» в 7:30 и 18:20.

Кроме того, автобусы №408 «Березка-Деревня Холмы» будут курсировать по выходным дням с 9:05 до 19:00. По пятницам организуется один рейс с отправлением от остановки «Березка» в 19:00.