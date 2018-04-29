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Летний сезон откроется в воскресенье в семейном парке SKAZKA в Москве
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Летний сезон откроется в воскресенье в семейном парке SKAZKA в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве на территории парка SKAZKA в Крылатском в воскресенье пройдет «Фестиваль сказок», посвященный открытию нового летнего сезона-2018, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.
Концепция парка под открытым небом основывается на мотивах сказок и мультипликационных фильмов. Парк находится на территории природного заповедника, вблизи Живописного моста, а программы мероприятий соответствуют потребности детей больше времени проводить на свежем воздухе — именно для этого предусмотрена вся инфраструктура парка. На территории парка находится единственный в городе парк животных Ледникового периода ICE Парк, крупнейший динопарк Москвы, а также первый в России специализированный диномагазин.
«В рамках фестиваля гостей ждет анимационная, конкурсная программы и фотосессия со сказочными героями. В программе мероприятия пройдет игровой квест «Найди все сказки» — увлекательная прогулка по территории парка в поисках сказочных героев и предметов. Каждые два часа в Динопарке и ICE Парке будут проводится мини-экскурсии. В этот день в парке юные посетители смогут принять участие в сказочных мастер-классах и конкурсах. Победителей наградят памятными призами от партнеров мероприятия», — говорится в сообщении.
В 14:00 на главной сцене парка начнется концертная и интерактивная программа, в рамках которой состоится «Парад сказок» — костюмированное представление от локаций парка, а также конкурс сказочных костюмов для всех желающих. Его участники заранее подготовят наряды, которые продемонстрируют на главной сцене парка в день открытия сезона. Вечер завершится награждением победителей и флеш-мобом.
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