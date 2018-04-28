Движение электрички из Волоколамска в Москву задерживается на один час по техническим причинам

Движение пригородного электропоезда, следующего из Волоколамска Москву , задерживается на один час на Рижском направлении Московской железной дороги по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter. «Рижское направление. Задержан поезд №6122 (Волоколамск-Москва) на один час. Предварительная причина: отказ технических средств», — говорится в сообщении. Уточняется, что также задерживается движение электрички №6124 из Волоколамска в Москву на 24 минуты.