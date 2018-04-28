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Движение электрички из Волоколамска в Москву задерживается на один час по техническим причинам
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Движение электрички из Волоколамска в Москву задерживается на один час по техническим причинам 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Движение пригородного электропоезда, следующего из Волоколамска в Москву, задерживается на один час на Рижском направлении Московской железной дороги по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.
«Рижское направление. Задержан поезд №6122 (Волоколамск-Москва) на один час. Предварительная причина: отказ технических средств», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также задерживается движение электрички №6124 из Волоколамска в Москву на 24 минуты.
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