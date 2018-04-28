Ряд бутовских улиц в праздники будет перекрыт

В понедельник, 7 мая, в нашем Северном Бутове с 13.00 до 13.10 будет перекрыта улица Ратная в районе пересечения с бульваром Дмитрия Донского.

А по соседству с нами — в Южном Бутове — ряд улиц будет полностью перекрыт непосредственно в День Победы. В частности, в среду, 9 мая, с 12.50 до 13.50 перекроют Проектируемый проезд №6418 от улицы Брусилова до дублёра улицы Маршала Савицкого. Тогда же будет перекрыт дублёр улицы Маршала Савицкого от дома 4 до пересечения с Проектируемым проездом №6418. А с 19.00 до 21.30 будет перекрыта улица Кадырова от Бунинской аллеи до улицы Адмирала Лазарева.