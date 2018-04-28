Около 100 тысяч москвичей стали невыездными из-за долгов 

По данным пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов (УФСПП), сумму задолженность москвичей на период май 2018 года достигла 314 миллиардов рублей.
В результате майские праздники по своей же вине в городе проведут около 100 тысяч жителей столицы.
«По состоянию на 28 апреля 2018 года действует более 96 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ», — говорится в ведомстве.
Перед майскими праздниками в прошлом году в Москве под ограничение на выезд попали 55 тысяч должников. К минувшим новогодним праздникам их число увеличилось до 83 тысяч.